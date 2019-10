Inter con la porta inviolata da 239 minuti in casa Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel campionato 2016-2017 la Sampdoria vinse entrambi gli scontri diretti contro l’Inter: 1-0 al Ferraris e 2-1 al Meazza.

Successivamente non è stata più capace di raccogliere punti quando ha trovato la Beneamata sulla sua strada. Quattro incroci, fra il 2017-2018 e il 2018-2019, con altrettanti KO.

Non solo.

Fra le mura di casa l’ultima segnatura è quella di Quagliarella tre stagioni fa. Da allora la porta nerazzurra è rimasta inviolata nelle trasferte liguri. E al momento del calcio d’inizio il cronometro riprenderà a ticchettare da 239 minuti di imbattibilità.

Non male per chi si presenta in casa dell’avversario con la miglior difesa del torneo e con 4 clean sheet su 5 giornate affrontate.

L’unica consolazione per i tifosi blucerchiati proviene dal precedente Sampdoria-Inter alla sesta giornata di Serie A. Correva la stagione 2009-2010 e la gara terminò col punteggio di 1-0 per i liguri. Man of the match Pazzini al minuto 72.

A fine torneo però entrambe le squadre sarebbero state soddisfatte del proprio percorso: per i milanesi sarebbe arrivato il famoso triplete, per i genovesi un quarto posto con vista sui preliminari di Champions.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

62 incontri disputati

12 vittorie Sampdoria

21 pareggi

29 vittorie Inter

58 gol fatti Sampdoria

105 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Inter 1-5, 38° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Inter 0-1, 5° giornata 2018/2019