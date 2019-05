Inter, contro l’Empoli alla 38^ servono 4 gol per la Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quando l’Inter segna all’Empoli, sembrerà una banalità scriverlo, finisce col conquistare l’intera posta in palio.

E’ una regola che vale anche nel caso i toscani facciano 3 gol. Com’è successo nell’unico incrocio al Meazza in occasione di una 38esima giornata di Serie A. Era la stagione 2014-2015 e al fischio finale il tabellone dello stadio recitava 4-3 per i nerazzurri. Le reti arrivarono tutte nel secondo tempo con questa sequenza: Palacio, Icardi, Mchedlidze, Pucciarelli, Brozovic, Icardi, Mchedlidze.

Ad entrambe le squadre per essere sicure di centrare gli obiettivi stagionali servono i tre punti. Con un pareggio le attenzioni dovrebbero essere rivolte anche ai risultati di Spal-Milan e Fiorentina-Genoa.

Ma l’Empoli ha sbancato lo stadio del Biscione solo in un’occasione: 2003-2004, 0-1 con Rocchi man of the match nel recupero della ripresa. Prima e dopo contiamo soltanto dei KO e neppure un segno X.

Fra l’altro, escludendo il fattore campo, gli azzurri sono reduci da 6 sconfitte di fila contro i nerazzurri. Una serie cominciata, guarda caso, proprio in occasione della 38esima giornata 2014-2015 col già citato 4-3.

I ragazzi di Spalletti sono reduci dalla pesante sconfitta a Napoli, quelli di Andreazzoli da 3 vittorie senza soluzione di continuità.

Chiudiamo segnalando che Inter-Empol metterà di fronte la miglior difesa casalinga (9 gol subiti) alla retroguardia da trasferta (38 reti incassate) più perforata del campionato.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

12 incontri disputati

11 vittorie Inter

0 pareggi

1 vittoria Empoli

32 gol fatti Inter

10 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Empoli 2-1, 16° giornata 1986/1987

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Empoli 2-0, 24° giornata 2016/2017