Inter-Crotone, quarta in casa contro terz'ultima in trasferta

Inter-Crotone sarà sfida fra la quarta squadra per punti fatti in casa, l’Inter con 24, e la terz’ultima per punti raccolti in trasferta, il Crotone con 7.

Detto questo i calabresi hanno affrontato i nerazzurri una sola volta al Meazza. La passata stagione fu un 3-0 per i padroni di casa con firme di Perisic e Icardi (doppietta, una rete su calcio di rigore).

Si ripetesse lo stesso punteggio i pitagorici raggiungerebbero il non invidiabile traguardo dei 100 gol subiti nel massimo campionato italiano essendo fermi, adesso, a quota 97.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Inter

0 pareggi

0 vittorie Crotone

3 gol fatti Inter

0 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Crotone 3-0, 12° giornata 2016/2017