Inter e una mezz'ora con gol a raffica. Spezia e il fardello di rigori contro

Una serie di otto risultati utili consecutivi e soprattutto cinque vittorie nelle ultime cinque gare. L'Inter, almeno in campionato, gode di un'ottima salute e si è riportata sotto al Milan in classifica, a strettissima distanza rispetto ai cugini. Due vittorie in campionato per lo Spezia, ma l'ultimo successo è arrivato sei partite fa (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque). Alla squadra di Italiano non è bastato un doppio vantaggio contro il Bologna lo scorso weekend per portare a casa i tre punti.

Non ci sono precedenti nei campionati a girone unico tra Inter e Spezia. A San Siro troviamo due incontri in Coppa Italia ed in entrambe le circostanze sono stati i nerazzurri ad uscire vittoriosi dal campo (7-1 nel maggio 1937 e 1-0 nell'agosto del 1989).

I liguri si presentano a San Siro con un bel fardello di rigori avuti contro (4). Solo la Sampdoria la supera in questa classifica con 5 (l'ultimo dei quali proprio ieri contro il Crotone). La formazione nerazzurra è quella che più di tutte ha saputo migliorare la propria classifica nei secondi tempi. Se le gare fossero finite all'intervallo, la squadra di Conte avrebbe avuto solamente 17 punti in graduatoria, contro i 27 che ha in verità (+10). Questo perché non c'è nessuno che nell'ultima mezz'ora segna come l'Inter: sono ben 16 le reti realizzate in questo segmento.