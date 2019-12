Inter-Genoa, 4 rigori in novanta minuti poi…

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Pomeriggio del primo aprile 2012. Al Meazza va in scena Inter-Genoa. La partita dei rigori. Perché Valeri indica per 4 volte il dischetto bianco. Delle massime punizioni 3 sono a favore dei rossoblù, 1 per i nerazzurri. Julio Cesar (poi il subentrato Castellazzi) e Frey non ne disinnescano una. Palacio e Milito fanno entrambi un centro, Gilardino doppietta. Per una sfida che termina col punteggio di 5-4.

Curiosamente dopo quell’incrocio i successivi 7 Inter-Genoa non hanno prodotto calci di rigore.

In questo torneo l’Inter ne ha tirati 5 (tutti divenuti punto) e subiti 1 (terminato in rete). Il Genoa ne conta 4 favore (3 messi a segno) e 6 a svantaggio (1 non andato a buon fine).

Il bilancio dei precedenti sorride nettamente ai padroni di casa. Da 6 sfide fa comparsa soltanto il segno 1 in schedina. Non solo. Da 4 incroci marcano esclusivamente i nerazzurri. L’ultima volta a punti per gli ospiti risale al 2012-2013, 1-1. Mentre per rintracciare una vittoria dobbiamo andare indietro nel tempo fino al torneo 1993-1994, 1-3.

Per l’Inter di Conte è la prima volta senza vittorie per 2 match di fila.

Il Genoa di Motta ha in corso la più lunga striscia senza successi della stagione, 7 gare.

Curiosità sul Grifone… l’anno è cominciato affrontando il Milan, KO interno, e si chiuderà sfidando l’Inter; fra l’altro dopo la vittoria alla prima trasferta del 2019, in casa dell’Empoli, i liguri in esterna hanno raccolto soltanto pareggi, 9, e sconfitte, 8.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

52 incontri disputati

38 vittorie Inter

10 pareggi

4 vittorie Genoa

112 gol fatti Inter

35 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 3-3, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 5-0, 11° giornata 2018/2019