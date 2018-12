Inter-Genoa con 4 rigori. Nonostante questo...

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sei vittorie di fila senza soluzione di continuità. A tanto ammonta la serie positiva dei nerazzurri in campionato. Il più recente settebello arrivò nella stagione 2016-2017, fra il 16esimo (guarda caso Inter-Genoa 2-0) e il 22esimo turno (Inter-Pescara 3-0) di campionato.

Poi arrivò l’eterna rivale Juventus a scrivere la parola fine sulla striscia targata Pioli.

Quella col Genoa sembra, sulla carta, una partita dal destino segnato.

I numeri dei precedenti sono a tinte nerazzurre: 37-4 in fatto di vittorie (più 10 pareggi), 107-35 sul fronte dei gol marcati.

L’ultima volta a punti dei rossoblù in quel del Meazza risale alla 18esima giornata del 2012-2013, quando fu 1-1. Il segno 2 in schedina, poi, tarda dalla stagione 1993-1994, quando al 29esimo turno fu 1-3 (doppietta di Ruotolo e centro di Skuhravy per gli ospiti, gol di Schillaci per i locali).

Inoltre l’Inter è reduce da un pokerissimo. Sono 5 trionfi consecutivi negli Inter-Genoa di Serie A, gli ultimi tre senza incassare gol (e quella di Handanovic è la porta meno battuta del campionato, 6 gol al passivo, di cui 4 in casa), tanto che il digiuno dei giocatori in rossoblù è arrivato a 275 minuti recuperi esclusi (l’ultimo a esultare è stato Izzo nel 2014-2015).

Da segnalare che negli ultimi 6 incroci i rigori fischiati negli Inter-Genoa sono zero. E pensare che nel 2011-2012, in occasione del rumoroso 5-4, ne furono sanzionati ben 4 dall’arbitro Valeri: 1 a favore dell’Inter e 3 per il Genoa.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

51 incontri disputati

37 vittorie Inter

10 pareggi

4 vittoria Genoa

107 gol fatti Inter

35 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 3-3, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Genoa 1-0, 6° giornata 2017/2018