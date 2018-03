Inter-Napoli, chi sarà in vantaggio dopo 45 minuti...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo in 9 occasioni il Napoli è riuscito a conquistare la Milano nerazzurra, l’ultima la scorsa stagione quando Callejon al minuto 43 del primo tempo spostò il risultato su quello 0-1 che non sarebbe più mutato.

Due campionati or sono, al contrario, c’era stata la vittoria dell’Inter: un 2-0 firmato Icardi e Brozovic già nei primi quarantacinque minuti di gioco.

E proprio da questi ultimi due incroci si ricava una tendenza che negli anni Duemila non è mai stata smentita. La squadra in vantaggio al termine del primo tempo di Inter-Napoli è quella che poi porterà a casa l’intera posta in palio.

A confermarlo i parziali di 0-0 nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Entrambe le sfide sono poi andate in archivio col segno X.

La Beneamata in casa vanta 31 punti (è dietro solo a Napoli e Sampdoria) con 9 vittorie, 4 pareggi e 1 solo KO. Soprattutto, con 11 retri al passivo può vantare la terza difesa meno perforata fra le mura amiche.

Il Napoli con 37 punti esterni è il club con la migliore per performance lontano da casa, al pari dell’altra squadra in lotta per lo scudetto, la Juventus. Con 12 successi ed 1 pareggio è ancora imbattuto extra San Paolo. L’ultimo KO risale infatti al 29 ottobre 2016, 2-1 per i bianconeri allo Stadium.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

71 incontri disputati

46 vittorie Inter

16 pareggi

9 vittorie Napoli

136 gol fatti Inter

68 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 2-1, 12° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 0-1, 34° giornata 2016/2017