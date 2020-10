Inzaghi e il Bologna, una storia andata male. E Mihajlovic ne ha approfittato

Per la seconda volta Filippo Inzaghi gioca in casa contro Sinisa Mihajlovic nelle vesti di allenatore. Nella prima e finora unica circostanza c'è stato un pareggio: Milan-Sampdoria 1-1 campionato 2014/15 di Serie A. I precedenti assoluti tra questi due tecnici sono due: stessa annata, quella già citata, e altro pareggio (Sampdoria-Milan 2-2). Continuerà questa tradizione di divisione della posta?

Filippo Inzaghi non ha mai affrontato il Bologna da avversario, ma è stato tecnico dei felsinei in passato. Campionato 2018/19, per 21 volte si è seduto su quella panchina ottenendo la miseria di 2 vittorie. Poi 8 pareggi e 11 sconfitte. Il 28 gennaio 2019 è arrivato l'esonero da parte della società rossoblu dopo la pesante sconfitta interna contro il Frosinone (0-4). E in sua sostituzione è arrivato proprio...Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic contro il Benevento ha giocato una volta ed ha portato a casa una vittoria: 1-0 alla terza giornata del campionato 2017/18 quando era alla guida del Torino.

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Inzaghi

2 pareggi

0 vittorie Mihajlovic

3 gol fatti squadre Inzaghi

3 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS BENEVENTO

1 vittoria Mihajlovic

0 pareggi

0 vittorie Benevento

1 gol fatto squadre Mihajlovic

0 gol fatti Benevento