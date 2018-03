Inzaghi invitato alle 100 di Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E con questa saranno 100 in Serie A.

Perché Maurizio Sarri in occasione della sfida contro la Lazio taglierà il traguardo delle 100 panchine alla guida del Napoli in Serie A.

Ad oggi il suo score in azzurro recita: 70 vittorie, 18 pareggi (per 88 match a punti) e 11 sconfitte.

E 3 di queste 99 panchine sono rappresentate dalle sfide contro il collega Simone Inzaghi. Nella scorsa stagione arrivarono un pareggio per 1-1 al San Paolo e il successo per 3-0 all’Olimpico. Nel girone d’andata ci fu il 4-1 dei partenopei.

Col segno più anche il bilancio degli scontri diretti, sempre in campionato, contro la Lazio: 5 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta (patita però nel 2014-2015 quando indossava un altro azzurro, quello dell’Empoli).

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E INZAGHI IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

1 pareggio

0 vittorie Inzaghi

8 gol fatti squadre di Sarri

2 gol fatti squadre di Inzaghi