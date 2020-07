Inzaghi, l'Udinese è l'avversario ideale in questo periodo

Lazio-Udinese 3-0 del girone d’andata è l’unico precedente in campionato fra i mister Luca Gotti e Simone Inzaghi.

Considerata l’ancora breve carriera da head coach del friulano, quello appena ricordato è anche il solo incrocio in campionato fra Gotti e la Lazio.

Inzaghi ha, invece, nei bianconeri un vero e proprio portafortuna. L’ha sfidata per 7 volte in Serie A raccogliendo 21 punti. Il cento per cento di quelli in palio. Soprattutto ha marcato 16 reti incassandone soltanto 2 (uno nel girone di ritorno del 2017-2018 e uno in quello d’andata 2018-2019).

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Inzaghi

0 gol fatti squadra di Gotti

3 gol fatti squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Lazio

0 gol fatti squadre di Gotti

3 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E L’UDINESE CAMPIONATO

7 vittorie Inzaghi

0 pareggi

0 vittorie Udinese

16 gol fatti squadre di Inzaghi

2 gol fatti Udinese