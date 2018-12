Inzaghi, la prima volta (contro Pioli) non si scorda mai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima vittoria non si scorda mai.

E la prima, fra l’altro all’esordio, in Serie A per mister Filippo Inzaghi è arrivata proprio contro Stefano Pioli. Stagione 2014-2015, il calendario decide per un inizio con Milan-Lazio. Sarà 3-1 per i rossoneri guidati dal tecnico oggi al Bologna.

Un girone più tardi, però, il mister della Fiorentina saprà prendersi la rivincita, 3-1 anche in Lazio-Milan.

E così il bilancio dei testa a testa fra i due nel massimo campionato è in perfetto equilibrio: 1 vittoria per parte, 4 gol fatti e subiti.

Non scordiamo però che Pioli è un ex. Con la tuta dei felsinei ha affrontato le stagioni dal 2011-2012 al 2013-2014. Un totale di 89 caps in campionato con 27 affermazioni, 28 pareggi, 34 battute d’arresto.

Soprattutto sarà la dodicesima volta che il mister originario di Parma sfiderà la sua ex squadra, evento già accaduto allenando il Modena, il Grosseto, il ChievoVerona, la Lazio, l’Inter e, l’anno scorso, la Fiorentina. Fra A e B conta 11 match con 7 successi, 2 segni X, 2 sconfitte (nel 2010-2011 alla guida dei clivensi e nel 2007-2008 con i maremmani).

