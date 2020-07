Juric e la ricerca della prima gioia contro Inzaghi...e contro la Lazio

Quando si è trovato ad affrontare in casa Simone Inzaghi, Juric non è riuscito mai a vincere. Per due volte ha ospitato l'attuale allenatore della Lazio, ma una volta ha pareggiato e una volta ha perso. Anche se allarghiamo l'analisi alle partite a campi invertiti la situazione non migliora per il croato che è sempre fermo a quota zero successi sul 'rivale'.

Lo stesso zero e lo stesso ruolino di marcia che ritroviamo nei precedenti tra Juric e la Lazio. Del resto Inzaghi è sempre stato alla guida della Lazio dal 2016 ad oggi.

Tradizione positiva di Inzaghi contro il Verona. Tre gli incontri disputati, due vittorie a suo favore, un pari e a cnora zero sconfitte. Il dato che però fa più effetto è quello relativo alle reti subite dalla sua squadra contro i gialloblu: zero spaccate.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Juric

2 pareggi

2 vittorie Inzaghi

5 gol fatti squadre Juric

8 gol fatti squadre Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS LAZIO

0 vittorie Juric

2 pareggi

2 vittorie Lazio

5 gol fatti squadre Juric

8 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS VERONA

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Hellas Verona

5 gol fatti squadre Inzaghi

0 gol fatti Hellas Verona