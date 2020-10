Juventus, 2 pareggi e KO in coppa. Spezia, 2 pareggi e OK in coppa

vedi letture

E’ lo Spezia la kryptonite della Juventus?

Stando ai precedenti in campionato, 2, sembrerebbe proprio di sì. I due club, che si sfideranno per la prima volta in Serie A, infatti, sono stati avversari nella cadetteria 2006-2007. Nel girone d’andata, in casa del liguri, terminò col punteggio di 1-1. In quello di ritorno, a Torino, fu 2-3. Insomma, per la Vecchia Signora 1 punto in due scontri diretti.

Curiosamente proprio lo Spezia è l’ultima squadra cui i bianconeri hanno fatto gol in Serie B. Perché l’incrocio nell’allora Olimpico di via Filadelfia avvenne alla 42esima e ultima giornata di campionato.

Chi marcò quella rete?

Fu un giovane prodotto del vivaio, Raffeale Bianco, centrocampista oggi in forza al Bari nella Serie C. Curiosamente nelle stagioni successive alla 2006-2007, Bianco avrebbe militato anche nelle fila spezzine.

Se i precedenti, considerato lo scarso numero, ci dicono poco, qualcosa in più racconta la classifica all time di Serie A. La Vecchia Signora è a quota 1.996 gol marcati nelle trasferte dal 1929-1930 in poi. Dall’altra parte gli Aquilotti cercano ancora il primo successo fra le mura di casa (anche se il match invece che al Picco di La Spezia andrà in scena al Manuzzi di Cesena).

Chiudiamo segnalando che entrambe le compagini vengono, in campionato, da un doppio pareggio e che se la Juventus in Champions League è stata sconfitta per 2-0 dal Barcellona, lo Spezia in Coppa Italia ha superato per 2-0 il Cittadella.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Spezia

1 pareggio

0 vittorie Juventus

1 gol fatto Spezia

1 gol fatto Juventus