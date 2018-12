Juventus a quota 17: 39 gol contro la SPAL nelle gare casalinghe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha fatto 17 contro la Spal.

Perché dalla stagione 1951-1952, quella del primo scontro diretto in Serie A fra i due club, i bianconeri hanno marcato tutte le volte che hanno ospitato gli spallini. Per l’appunto 17 precedenti!

In 3 occasioni c’è scappato il singolo gol; in 7 match la doppietta; per 6 volte una tripletta; infine, la passata stagione ecco il poker firmato Bernardeschi, Dybala, Higuain e Cuadrado.

Il risultato più frequente al termine degli Juventus-Spal? Il 3-1 che conta già 5 caps, la più recente nel 1963-1964.

Soprattutto Cristiano Ronaldo e compagni arrivano a questo impegno con dei numeri che spingono per un prosieguo della tradizione realizzativa….

Quello bianconero è, infatti, il miglior attacco del campionato, 26 centri. Con 10 marcatori differenti in rosa la Juventus è la quarta cooperativa del campionato. Mentre con 3 reti pescate in panchina occupa il gradino più basso del podio per apporto ricevuto dai subentrati.

E l’ultima volta a punti della Spal in casa dei campioni d’Italia? Alla 34esima giornata del 1962-1963, un 2-2 con le firme di Miranda e Zigoni per i padroni di casa, Bui e Novelli per gli ospiti.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

17 incontri disputati

12 vittorie Juventus

5 pareggi

0 vittorie Spal

39 gol fatti Juventus

16 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Spal 1-1, 1° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Spal 4-1, 10° giornata 2017/2018