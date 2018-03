Juventus col problema infortunati, Sassuolo con quello del gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il KO subito al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 28 ottobre 2015, la Juventus ha messo a segno un poker di vittorie contro il Sassuolo. Due sono arrivate fra le mura amiche, altre due (la più recente nel girone d’andata) in trasferta.

I bianconeri sono in serie positiva da 9 turni, con 6 successi nelle ultime sei giornate.

I neroverdi vengono dal KO casalingo contro l’Atalanta e non conquistano i tre punti tutti assieme dalla 18esima giornata.

Attenzione però, ché il Sassuolo è squadra che va meglio in trasferta (13 punti) rispetto a quanto faccia vedere in casa (9).

Il suo problema più grande in questo campionato? I gol, come dimostrano un paio di classifiche.

Se la Vecchia Signora è seconda in quella delle coop del gol (costruita tenendo conto del numero di giocatori mandati in gol da ogni singolo club), gli emiliani sono ultimi; se i piemontesi sono secondi per numero di gol fatti, il Sasòl è penultimo.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

4 incontri disputati

4 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Sassuolo

9 gol fatti Juventus

1 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 4-0, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 3-1, 3° giornata 2016/2017