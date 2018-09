Juventus, CR7 non può fare meglio di Tevez e Higuain

I campioni d’Italia in carica esordiranno su un campo che in tempi recenti li ha sempre visti vincere.

Verona, almeno quella che tifa Chievo, è infatti terra di conquista da 6 stagioni senza soluzione di continuità. Una serie cominciata nel 2012-2013 e che sommata ai numeri dei precedenti scontri in A finisce con lo scavare un canyon fra le due squadre.

L’ultima volta a punti per i gialloblù è rappresentata, infatti, dallo 0-0 del 2011-2012. Mentre la prima e unica vittoria dei mussi volanti è figlia di quell’1-0 (Sardo il marcatore) arrivato nel 2009-2010.

Non bastassero queste prime indicazioni a farci azzardare un pronostico ecco che qualche altra informazione in più ci arriva dal bilancio delle due squadre alla prima giornata di campionato (nb: abbiamo considerato il primo turno di calendario, senza conteggiare eventuali slittamenti).

I gialloblù vantano in A ben 8 successi, 4 segni X e 4 sconfitte. Fra le mura amiche, poi, i numeri si trasformano in 5 vittorie, 1 pareggio e 2 KO. I più recenti campionati sono sempre iniziati acciuffando i tre punti... ma l’ultima battuta d’arresto in casa è arrivata proprio contro la Vecchia Signora nel 2014-2015, match che vide l’esordio d’Allegri in bianconero.

Più corpose le cifre della Juventus alla prima di A: 54 affermazioni, 24 pari, 7 sconfitte, con i parziali esterni che recitano: 21 trionfi, 17 segni X e 6 battute d’arresto. Nelle ultime 2 stagioni sono arrivate altrettante vittorie, il più vicino KO dal punto di vista temporale è quello patito nel 2015-2016 allo Stadium contro l’Udinese.

Chiusura, d’obbligo, su CR7.

Nel settennato di successi bianconeri, dal 2011-2012 in poi, solo Carlos Tevez e Gonzalo Higuain hanno esordito in campionato con una rete. Performance che non è riuscita, per esempio, ai vari Mirko Vucinic, Alvaro Morata, Mario Mandzukic e Paulo Dybala.

Insomma, almeno in una statistica il fenomeno non potrà fare meglio di tutti gli altri che lo hanno preceduto a Torino.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

15 incontri disputati

1 vittoria ChievoVerona

3 pareggi

11 vittorie Juventus

9 gol fatti ChievoVerona

27 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Juventus 1-3, 20° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Juventus 0-2, 22° giornata 2017/2018