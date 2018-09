Juventus, dei 23 gol fatti a Parma solo uno è portoghese

© foto di Federico De Luca

C’è solo un portoghese che è stato capace di segnare al Tardini in Serie A e con la maglia della Juventus addosso: stagione 1994-1995, 15esima giornata, Paulo Sousa (sì, proprio l'ex mister della Fiorentina) per il momentaneo 1-1.

Poi la Vecchia signora colpì altre due volte con Fabrizio Ravanelli aggiudicandosi la sfida col finale di 3-1.

A conclusione del campionato sarebbe arrivato lo scudetto e l’anno seguente la Champions League.

Cristiano Ronaldo, all’epoca, era un bambino di circa dieci anni.

Torna a distanza di tre anni la sfida fra Parma e Juventus.

In Emilia Romagna i numeri premiano, seppure di poco, i padroni di casa avanti per successi, 7-6, e gol marcati, 24-23. I pareggi, invece, ammontano a 10.

A riprova di una sfida dall’esito incerto ci sono, poi, i segni comparsi in schedina negli ultimi 4 incroci. L’1 nel 2014-2015, 1-0 il punteggio finale. Il 2 nel 2013-2014, 0-1. L’X con gol nel 2012-2013, 1-1. Per ultimo, l’X a reti inviolate nel 2011-2012, 0-0.

Ennesima riprova, poi, l’unico precedente alla terza giornata di Serie A: Parma-Juventus 1998-1999, 1-0 con man of the match Dino Baggio (fra l’altro un ex).

I bianconeri sono partiti con 2 vittorie e 6 punti raccolti nei primi due turni.

I gialloblù dopo aver sprecato un doppio vantaggio contro l’Udinese, dal 2-0 si sono fatti rimontare fino al 2-2, hanno perso il derby emiliano contro la Spal dello scorso weekend. Il più recente successo casalingo in Serie A è quindi datato 26 aprile 2015, 1-0 sul Palermo. Da allora sabato prossimo saranno trascorsi 1.225 giorni.

Chiusura dal fronte classifica all time di Serie A col girone unico. Il Parma fra le mura amiche ha incassato 399 gol. Ma, come già scritto, solo uno da un portoghese griffato Juventus…

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A)

23 incontri disputati

7 vittorie Parma

10 pareggi

6 vittorie Juventus

24 gol fatti Parma

23 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Juventus 1-2, 1° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Juventus 1-0, 30° giornata 2014/2015