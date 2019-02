Juventus, emergenza difesa? Giocano Lichtsteiner, Caceres, Vidal, De Ceglie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calendario segna la data dell’11 marzo 2012 e il programma della 27esima giornata di Serie A prevede anche Genoa-Juventus.

I bianconeri ci arrivano da secondi in classifica, 2 punti dietro al Milan di Allegri. Qualche giorno prima hanno disputato il recupero del 23esimo turno, Bologna-Juventus, nel corso del quale al minuto 84 hanno perso Bonucci per espulsione.

La conseguente squalifica del centrale, assieme agli infortuni di Barzagli e Chiellini, costringe mister Conte a inventarsi una difesa nuova di zecca. Ecco la squadra che farà 0-0 al Ferraris: Buffon; Lichtsteiner, Caceres, Vidal, De Ceglie; Marchisio, Pirlo, Giaccherini (dall’88’ Borriello); Pepe, Matri (dal 76’ Del Piero), Vucinic.

Nelle ultime sette stagioni (escludendo però quella 2017-2018, per la militanza in rossonero di Bonucci), quella appena citata rappresenta l’unica gara di campionato in cui tutti e tre i membri della BBC sono stati contemporaneamente assenti. Prima o dopo almeno uno fra Barzagli, Bonucci, Chiellini, ha timbrato il cartellino delle presenze. Fosse anche solo per una manciata di minuti.

E così in occasione del calcio d’inizio di Juventus-Parma da quell’evento più unico che raro saranno trascorsi ben 2.520 giorni.

Ci sono però buone notizie per l’attacco. Quando ha ospitato i gialloblù la Vecchia Signora ha sempre trovato la via del gol. Tanto che nell’ultimo faccia a faccia c’è scappato il record di marcature ai ducali: 7-0 con doppiette di Llorente, Morata e Tevez, oltre al gol di Lichtsteiner.

Gli emiliani, che fuori casa non hanno mezze misure poiché vincono (5) o perdono (5), hanno però due record a portata di mano. Fino a oggi hanno raccolto 1.197 punti in Serie A (335 successi più 256 segni X), inoltre sono a meno 3 centri dalle 50 reti totali alla Vecchia Signora in campionato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

23 incontri disputati

15 vittorie Juventus

5 pareggi

3 vittorie Parma

57 gol fatti Juventus

22 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 5-0, 18° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 7-0, 11° giornata 2014/2015