Juventus, la conquista della Champions passa da Firenze. Ecco perché

Quando la Fiorentina ha avuto la meglio sui bianconeri, il più delle volte sul tabellone del Franchi è comparso il 2-1. L’ultima nel 2016-2017: Kalinic, Badelj, Higuain.

Di riflesso, quando la Juventus ha superato i viola, nella maggior parte dei casi l’ha fatto col punteggio di 2-1. Il più recente nel 2015-2016: Mandzukic, Kalinic, Morata.

Eppure, nonostante le 8 caps per ciascuno dei due risultati, nel big match del Franchi va di moda l’1-1. Fino a oggi il segno X con un centro per parte è comparso in ben 14 occasioni. Anche se, almanacchi alla mano, è assente del 2008-2009, quando alla prima giornata i bomber risultarono Gilardino da un lato e Nedved dall’altro.

Quella di sabato pomeriggio sarà la settima Fiorentina-Juventus alla 14esima giornata di Serie A.

Il bilancio di questi scontri diretti è, quasi, un monologo viola: 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta.

Soprattutto, quando hanno sbloccato lo 0-0 iniziale, poi, i locali hanno sempre portato a casa l’intera posta in palio.

Stato di forma.

Quello di Pioli è il club con più segni X (assieme a Torino e Cagliari) della Serie A: 6. E domenica scorsa è arrivato lo 0-0 nel derby dell’Appennino. Sono 6 anche i successi in trasferta consecutivi della squadra d’Allegri. Team che non perde lontano dallo Stadium dal 19 novembre 2017, 3-2 per la Sampdoria. Poi, proprio il primo dicembre di un anno fa, ecco l’1-0 sul Napoli e l’inizio di una serie arrivata a contare 16 trionfi e 3 segni X.

Chiudiamo segnalando che…

Negli ultimi 3 impegni casalinghi la Fiorentina ha calciato sempre un rigore.

La passata stagione si impose la Juventus, ma nella storia della sfida solo 3 volte i bianconeri hanno vinto per due o più campionati di fila. L’ultima fra il 1994-1995 e il 1995-1996… e chi alzò al cielo la Champions League il 22 maggio 1996?

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

79 incontri disputati

27 vittorie Fiorentina

30 pareggi

22 vittorie Juventus

103 gol fatti Fiorentina

91 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 0-2, 24° giornata 2017/2018