JuventusInter: Spalletti, quante batoste dalla Vecchia Signora

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti non ha ancora vinto un match in casa del collega Massimiliano Allegri.

Fino a oggi in campionato ha raccolto 2 pareggi, in Cagliari-Roma 2-2 del 2008-2009 e Juventus-Inter 0-0 del 2017-2018, e 2 sconfitte, entrambe in occasione di uno Juventus-Roma, entrambe col punteggio di 0-1, la prima nel 2015-2016, la seconda nel 2016-2017.

Il bilancio dei testa a testa fra i due mister tende al pareggio se però aggiungiamo anche le statistiche a campi invertiti. Tuttavia il livornese resta in vantaggio sul certaldino di una lunghezza: 3-2 per numero di affermazioni.

Come sono i numeri, invece, delle sfide fra gli allenatori e i club che scenderanno in campo questa sera?

E’ pareggio perfetto fra Allegri e il Biscione: 7 trionfi per parte, 5 match chiusi in parità, 21 gol fatti e incassati da un lato e dall’altro. E’ col segno negativo, al contrario, il rendiconto del rapporto fra Spalletti e la Vecchia Signora: 1 sola vittoria (Roma nel 2016-2017), 4 segni X, 18 sconfitte, con 16 reti all’attivo e ben 43 al passivo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

3 vittorie Allegri

2 pareggi

2 vittorie Spalletti

10 gol fatti squadre di Allegri

10 gol fatti squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E L’INTER IN CAMPIONATO

7 vittorie Allegri

5 pareggi

7 vittorie Inter

21 gol fatti squadre di Allegri

21 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Spalletti

4 pareggi

18 vittorie Juventus

16 gol fatti squadre di Spalletti

43 gol fatti Juventus