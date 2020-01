L'anno incredibile dell'Atalanta. Cassano firmò l'ultimo acuto Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite: è il pareggio a mancare da più tempo all'Atalanta che non fa pari e patta dalla dodicesima giornata. Il Parma viene da tre risultati utili consecutivi e 7 punti su 9 conquistati.

Il 2019 che si è da poco concluso è stato un anno indimenticabile per l'Atalanta. La formazione allenata da Gasperini ha chiuso l'anno solare avendo conquistato la bellezza di 72 punti, come l'Inter. Meglio degli orobici ha fatto solo la corazzata Juventus con 79 e dietro ci sono squadre come Roma, Lazio, Napoli e Milan. Un vero e proprio miracolo di provincia.

Atalanta in vantaggio negli scontri diretti in casa contro il Parma anche se l'ultima vittoria emiliana è stata davvero roboante: un 4-0 ottenuto il 16 febbraio 2014 con un Cassano in grande spolvero, autore di una doppietta.

I nerazzurri continuano ad avere il primato assoluto per quanto riguarda i gol segnati da giocatori entrati dalla panchina, con 8. Insegue proprio il Parma (con il Lecce) a quota 6.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A, B E C)

15 vittorie Atalanta

8 pareggi

5 vittorie Parma

43 gol fatti Atalanta

20 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Parma 4-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2018/2019 Serie A Atalanta vs Parma 3-0