L'anomalia realizzativa della Sampdoria. Brescia 2 volte corsaro a Genova

La Sampdoria giunge a questa delicatissima sfida-salvezza contro il Brescia, reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan, ma anche avendo subito tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il Brescia ha sicuramente tratto beneficio dal ritorno di Corini in panchina, anche se nel corso dell'ultima giornata ha perso di misura con la Lazio in casa, dopo aver ottenuto due vittorie e un pari nelle tre giornate precedenti.

Due sole affermazioni delle rondinelle in casa blucerchiata: una risale alla stagione 1965/66 (0-2), mentre l'altra è molto più recente perché parliamo dell'1-0 a favore dei lombardi nella stagione 2004/05.

Continuano alcune anomalie realizzative della Samp. Innanzitutto pochi interpreti andati a segno finora: sono solo 6 (peggio ha fatto solo la Spal con 5). Ma soprattutto i blucerchiati non riescono proprio a segnare nella prima mezz'ora e nei primi 45 minuti hanno solo 3 gol all'attivo, minimo assoluto in questa Serie A. Per contro la formazione allenata da Di Francesco prima e da Ranieri adesso è l'unica a non aver ancora avuto un rigore contro.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

11 vittorie Sampdoria

4 pareggi

2 vittorie Brescia

29 gol fatti Sampdoria

13 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Brescia 2-2

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2011/2012 Serie B Sampdoria vs Brescia 2-0