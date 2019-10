L'Ascoli non conosce pareggi, sia in questo campionato...che a Cremona

© foto di Federico Gaetano

Cammino altalenante in questo inizio campionato di Serie B per la Cremonese. Due vittorie sì per i grigiorossi, ma anche due sconfitte e un pareggio. L'Ascoli invece ha fatto una partenza molto lanciata con 4 vittorie in 5 gare giocate, e tre su tre (successi) nelle ultime tre giornate. Ancora niente pareggi per i marchigiani.

E a proposito di pareggi: a Cremona, grigiorossi e bianconeri non hanno mai diviso la posta. Padroni di casa in leggero vantaggio come vittorie (5 contro 4) ma Ascoli che ha vinto gli ultimi due confronti diretti in Lombardia.

Una grande varietà di marcatori. E' quella messa in mostra dall'Ascoli che è riuscita a mandare a segno otto giocatori diversi (la Cremonese è esattamente alla metà con quattro). I marchigiani sono in testa in questa particolare graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E B)

5 vittorie Cremonese

0 pareggi

4 vittorie Ascoli

13 gol fatti Cremonese

9 gol fatti Ascoli

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1977/1978 Serie B Cremonese vs Ascoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A CREMONA

2018/2019 Serie B Cremonese vs Ascoli 0-1