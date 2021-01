L’Atalanta vuole aprire il 2021 con il gol numero 1.400

A parte lo scontro diretto in cadetteria e il primo faccia a faccia in Serie A, negli Atalanta-Sassuolo sono sempre andati in gol sia i giocatori in maglia nerazzurra, che quelli in casacca neroverde.

In totale rintracciamo 8 precedenti e 22 marcature per un media di poco inferiore alle 3 per match (2,75 a voler essere precisi).

Gli orobici sono in serie positiva da 6 sfide interne contro gli emiliani. Quest’ultimi, infatti, dopo il 2-0 del 2013-2014, doppietta di Sansone, al massimo hanno ottenuto dei segni X, entrambi per 1-1 sia nel 2015-2016 che nel 2016-2017.

A questo match l’Atalanta ci arriva con 22 punti (10 in casa) e 13 gare affrontate. Il Sassuolo risponde con 26 (17 lontano dal Mapei Stadium) e 14 match disputati.

Entrambe hanno chiuso il 2020 smuovendo la graduatoria. Ma se l’Atalanta ha fatto 2-2 col Bologna dopo essersi trovata in vantaggio per 2-0, il Sassuolo ha sbancato la Genova blucerchiata con un 3-2 inappellabile.

Concludiamo segnalando un paio di numeri dalla classifica perpetua della Serie A con la formula del girone unico.

La Dea ha marcato in casa 1.399 gol. Chi firmerà il centro 1.400? La prima rete arrivò il 4 novembre 1937 sul prato del Polisportivo Mario Brumana. A firmarla fu Vittorio Schiavi al minuto 4 della ripresa nel match contro la Lucchese. Gara che avrebbe dovuto disputarsi il precedente 24 ottobre, ma sospesa – come riportano le cronache dei quotidiani dell’epoca – a metà del secondo tempo per un violento nubifragio.

Il Sassuolo, invece, riparte in questo 2021 da 91 successi totali e vuole correre spedito a quota 100.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

5 vittorie Atalanta

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

14 gol fatti Atalanta

8 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Sassuolo 0-2, 32° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Sassuolo 4-1, 25° giornata 2019/2020