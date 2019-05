L'en plein a suon di gol del Napoli a Frosinone. La panchina di Ancelotti...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre partite a Frosinone tra i ciociari e il Napoli e tre vittorie dei partenopei. Gli azzurri hanno conquistato questi successi a suon di reti, ben dieci, ma hanno anche sempre subito un gol. L'ultimo successo è stato particolarmente rotondo perché si è trattato di un 5-1, grazie ai gol di Raul Albiol, Higuain (doppietta), Hamsik e Gabbiadini. Per i padroni di casa invece a segno Sammarco.

Il Napoli ha mollato gli ormeggi in questo finale di stagione: perse due delle ultime quattro gare e tre nelle ultime otto. Il Frosinone viene da due sconfitte consecutive che hanno condannato la squadra allenata da Baroni, in pratica, alla retrocessione.

Sono solo 9 i giocatori diversi della rosa gialloblu ad essere andati a segno (ultimo posto con Spal e Udinese), mentre il Napoli comanda la graduatoria dei gol segnati da giocatori partiti in panchina (11).

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE A, B E C)

0 vittorie Frosinone

0 pareggi

3 vittorie Napoli

3 gol fatti Frosinone

10 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

2005/2006 Serie C Frosinone vs Napoli 1-3

L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2015/2016 Serie A Frosinone vs Napoli 1-5