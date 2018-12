L'esordio in Serie A di Gasperini? Col prossimo avversario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prima stagione Carlo Ancelotti ebbe la meglio in casa, 2-0, e in trasferta, 0-3.

Ma nel campionato successivo Gian Piero Gasperini seppe raccogliere punti due volte su due: successo fra le mura amiche, 2-0, e pareggio in trasferta, 1-1.

Gli attuali mister di Atalanta, Gasperini, e Napoli, Ancelotti, sono stati avversari in campionato nel 2007-2008 e nel 2008-2009. Il primo guidava il Genoa, il secondo sedeva sulla panchina del Milan.

Anzi l’esordio nel massimo campionato del coach orobico è avvenuto il 26 agosto 2007 proprio in occasione di Genoa-Milan 0-3. Poi ha collezionato altre 345 presenze in serie A per un totale di 133 vittorie, 92 segni X, 121 sconfitte, con 225 gare a punti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E ANCELOTTI IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

1 pareggio

2 vittorie Ancelotti

3 gol fatti squadre di Gasperini

6 gol fatti squadre di Ancelotti