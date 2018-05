L'incredibile serie del Milan a Bologna. E i rossoblu aspettano un rigore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una straordinaria serie positiva di undici partite (8 vittorie e 3 pareggi), il Milan è riuscito a riportarsi in assoluta parità, in fatto di precedenti, in casa del Bologna. Adesso lo score segna 25 vittorie per i rossoblu e 25 vittorie per i rossoneri, nelle partite giocate al Dall'Ara. Non solo, in queste undici gare, il Milan è riuscito a far segnare agli avversari la miseria di 7 gol, tra l'altro concentrate in 4 gare (in 7 partite sono usciti dal campo con la porta imbattuta).

Il Bologna è in attesa di rigori. In Serie A è la squadra che ha fatto meno gol dal dischetto (uno solo) al pari del Chievo.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

25 vittorie Bologna

20 pareggi

25 vittorie Milan

97 gol fatti Bologna

94 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Milan 1-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2016/2017 Serie A Bologna vs Milan 0-1