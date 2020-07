L'Inter è la cooperativa del gol...e la squadra che ha avuto meno rigori contro

Due vittorie e due pareggi. Sono quattro i risultati utili consecutivi conseguiti dall'Inter in questo periodo. La Fiorentina però ha fatto meglio perché ha una striscia di cinque partite senza sconfitte con tre vittorie e due pareggi. Undici punti che hanno portato i viola fuori in maniera definitiva dalla zona calda della classifica, assicurando la salvezza matematica con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato.

Inter nettamente in vantaggio in casa propria sulla Fiorentina. Nelle ultime tre sfide i nerazzurri hanno chiuso il match coi gigliati con la vittoria in tasca. 15esima e ultima affermazione dei toscani è il 4-1 del settembre 2015. Per ritrovare un pareggio tocca tornare al 16 novembre 1996 (2-2).

La vera cooperativa del gol in questa Serie A è quella dell'Inter. 18 i marcatori diversi presenti nella rosa di Conte. Una particolarità sui rigori che riguarda sempre l'Inter che è la squadra della A ad aver avuto il minor numero di rigori fischiati contro 4 (di cui 3 realizzati).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

48 vittorie Inter

18 pareggi

15 vittorie Fiorentina

156 gol fatti Inter

85 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1931/1932 Serie A Inter vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Inter vs Fiorentina 2-1