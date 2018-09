L'Inter sfida il primo 'pararigori' della stagione

© foto di Federico Gaetano

Contro l’Inter il Cagliari è reduce da 3 KO senza soluzione di continuità.

Perché la passata stagione c’è stato il doppio successo nerazzurro, sia in Sardegna nel girone d’andata, che in Lombardia nella seconda parte del torneo. E a ciò dobbiamo poi aggiungere l’esito della seconda sfida nel 2016-2017.

Soprattutto, il 4-0 con cui la squadra di Spalletti lo scorso aprile ha avuto la meglio su quella, allora, di Lopez, ha anche scritto la parola fine su una serie utile dei rossoblù che al Meazza aveva toccato quota 4 incroci. Dal 2-2 della stagione 2012-2013 all’1-2 del 2016-2017, passando per l’1-1 del 2013-2014 e l’1-4 del 2014-2015.

Artefici del successo citato un paio di righe sopra furono: Cancelo (3’), Icardi (49’), Brozovic (60’) e Perisic (90’).

I padroni di casa arrivano a questo anticipo della settima giornata dopo il trionfo infrasettimanale contro la Fiorentina. Soprattutto, con alle spalle 6 punti raccolti in due gare, cosa che in questo campionato non era ancora riuscita alla Beneamata.

Il Cagliari viene dal pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, contro la Sampdoria. Un pareggio arrivato anche grazie ad Alessio Cragno che al 92’ ha parato un calcio di rigore. Prestazione che vale un piccolo record: quello rossoblù è il primo portiere a sventare un penalty nella Serie A 2018-2019.

Fra i 38 precedenti con i meneghini squadra di casa, vogliamo segnalare quello del 1967-1968, archiviato col punteggio di 0-2 per decisione del Giudice Sportivo. Dagli almanacchi dell’epoca leggiamo che la decisione fu assunta per via di una ferita riportata all’occhio dal giocatore Longo durante il rientro negli spogliatoi al termine della prima frazione. La gara, sul campo, era terminata col 3-0 per i padroni di casa: Mazzola, doppietta, Domenghini.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

38 incontri disputati

22vittorie Inter

9 pareggi

7 vittorie Cagliari

74 gol fatti Inter

40 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Cagliari 2-0, 26° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Cagliari 4-0, 33° giornata 2017/2018