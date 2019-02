L'Udinese a raffica contro il Parma. Quando un rigore per i gialloblu?

Il Friuli è un terreno di gioco piuttosto indigesto per il Parma. Gli emiliani hanno vinto solamente 4 volte in 31 precedenti sul campo dei bianconeri, tra l'altro tutte in Serie A (si è giocata questa partita anche per la serie cadetta e per la C).

Quarta ed ultima affermazione dei ducali è datata 23 aprile 2011, un 2-0 firmato da Amauri autore di una doppietta. Ma dopo quella sconfitta l'Udinese si è rifatto con tre successi e un pareggio e soprattutto segnando gol a raffica al Parma: 12 in 4 partite.

L'Udinese in serie positiva da tre gare (una vittoria e due pareggi). E' questo il miglior momento nel corso di questa stagione per i bianconeri.

Poca varietà di marcatori per la compagine allenata da Nicola: sono solo 6 i realizzatori diversi. Peggio ha fatto solo la Spal con 5 marcatori. Parma che invece è una delle due squadre di A (l'altra è il Bologna) a non aver avuto ancora un rigore a favore.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A, B E C)

18 vittorie Udinese

9 pareggi

4 vittorie Parma

62 gol fatti Udinese

36 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Parma 3-2

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2014/2015 Serie A Udinese vs Parma 4-2