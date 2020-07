L’Udinese di super Lasagna cerca la vittoria d’argento sulla Lazio

Al momento del fischio d’inizio dell’arbitro Abisso saranno trascorsi 2.644 giorni dall’ultimo segno 1 in schedina negli Udinese-Lazio di campionato.

Era il 20 aprile 2013 quando i bianconeri si imposero per 1-0 con la rete di Di Natale al 19’.

Successivamente ecco 5 vittorie per gli ospiti (le ultime tre di fila) e 1 pareggio (lo 0-0 del 2015-2016).

Quella appena rimarcata non è però l’assenza di successi più corposa per friulani e con la Lazio avversaria. Fra lo 0-0 del 1987-1988 in cadetteria e l’1-4 del 2001-2002 in Serie A, infatti, i bianconeri misero assieme soltanto 4 punti (tutti segni X) in 11 testa a testa, marcando 9 gol e incassandone ben 24.

E se vincessero Lasagna e compagni… fra match in Friuli e nel Lazio salirebbero a quota 25 affermazioni in Serie A contro gli Aquilotti (insomma, vittoria d’argento prendendo in prestito la terminologia degli anniversari di nozze).

Fra l’altro mister Gotti può contare su un Kevin Lasagna in super forma: 6 reti fatte negli ultimi 5 turni (2 all’Atalanta, 1 contro Roma, Genoa, Spal e Sampdoria).

La squadra di Inzaghi viene senza dubbio da un periodo complicato. Se prima dello stop aveva perso solo 2 impegni, dalla ripartenza ha toppato 4 match su 6. Fra l’altro se stiliamo la classifica con i soli risultati dalla 27esima giornata in poi, l’Udinese è a quota 7 punti, la Lazio si ferma un gradino sotto, a 6.

Considerate le recenti polemiche, chiudiamo sul tema rigori. Lazio prima (col Genoa) per massime punizioni a favore, 15, Udinese ultima, ancora a zero dall’avvio della stagione.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

13 vittorie Udinese

13 pareggi

16 vittorie Lazio

58 gol fatti Udinese

61 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Lazio 2-3, 24° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Lazio 1-2, 6° giornata 2018/2019