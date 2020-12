L’Udinese e il club del 3,9% in casa della Juventus

vedi letture

Contro l’Udinese, allo Stadium, la Juventus ha in corso un poker di vittorie.

Il più recente risultato utile per i friulani, pertanto, coincide col successo alla giornata inaugurale del torneo 2015-2016.

Perché quella bianconera ospite rappresenta una delle sette formazioni che in Serie A sono riuscite a violare il fortino della Vecchia Signora. Un fortino quasi inespugnabile dando uno sguardo alle statistiche: in 177 incontri la percentuale di segni 2 in schedina è del 3,9%.

A questo punto la domanda è: cosa ha fatto la Juventus al primo impegno interno dopo aver subito una di queste battute d’arresto? Il bilancio schietto racconta di 4 vittorie e 2 pareggi. Fra l’altro proprio uno di questi match vide impegnata l’Udinese.

Stagione 2012-2013, 6 gennaio, Giovinco al 24’ trova l’1-0 su rigore contro la Sampdoria. Qualche minuto più tardi i blucerchiati restano pure in dieci per l’espulsione di Berardi. Nella ripresa una doppietta del futuro interista Icardi ribalta match e risultato.

Due settimane più tardi, 19 gennaio, è la volta dell’Udinese. Finisce con un rotondo 4-0 per i padroni di casa: doppietta di Pogba, Vucinic e Matri gli altri due marcatori.

Da sottolineare come sul prato dello Stadium si esibiranno la seconda e la sesta difesa meno battute del campionato. Il pareggio, che non si vede da oltre trent’anni, servirebbe zero a entrambe le compagini. Anche perché sia la Juventus che l’Udinese hanno chiuso il 2020 con una sconfitta e non sarebbe il modo migliore per cominciare il nuovo anno.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)*

47 incontri disputati

35 vittorie Juventus

5 pareggi

7 vittorie Udinese

105 gol fatti Juventus

42 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 1-1, 34° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 3-1, 16° giornata 2019/2020

* Conteggiato anche lo spareggio del 1998/1999 per l’accesso alle competizioni europee nella successiva stagione.