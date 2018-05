L'ultima gioia del Torino firmata Glik. Importante contributo panchina per la Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

27 vittorie contro 12. La bilancia pende abbastanza nettamente a favore del Torino, che in casa contro la Lazio ha una tradizione piuttosto favorevole. La vittoria dei granata è relativamente ritardataria. L'ultimo successo del Toro è datato 8 dicembre 2013 (1-0 con gol di Glik).

Importante per la causa Lazio, il contributo che ha dato la panchina ad Inzaghi: sette gol sono arrivati finora da giocatori che sono entrati a partita in corso, come Atalanta e Genoa. Meglio di questo terzetto hanno fatto solo Fiorentina e Sampdoria che sono a quota 9.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

27 vittorie Torino

23 pareggi

12 vittorie vittorie Lazio

95 gol fatti Torino

69 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Lazio 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2016/2017 Serie A Torino vs Lazio 2-2