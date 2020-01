L'ultima, inutile, vittoria bolognese a Ferrara

Sette giornate senza pareggi. La Spal in questo periodo ha ottenuto solo vittorie (poche, due per la precisione) e sconfitte (cinque). La formazione di Ferrara però resta in corsa per la salvezza e con alcuni nuovi acquisti prova a mantenere il diritto di rimanere in Serie A per il terzo anno di fila. Bologna discreto con tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime otto partite di A.

In Spal-Bologna il fattore casa non è predominante, anzi. In vantaggio piuttosto netto ci sono proprio i felsinei che però c'è da dire che non vincono ormai da diversi anni. L'ultima affermazione è datata 12 giugno 1994. Un 1-0 ottenuto nella semifinale di ritorno dei Play Off di Serie C. Successo per altro inutile perché grazie alla vittoria ottenuta al Dall'Ara all'andata, andò avanti la Spal.

Nonostante vi sia stato qualche miglioramento nell'ultimissimo periodo, l'attacco della Spal resta di gran lunga il peggiore della Serie A e ci sono solo 5 giocatori della formazione biancazzurra ad essere andati a segno finora. La Spal è anche l'unica compagine della massima categoria a non aver ancora avuto in dote un gol da parte di un giocatore entrato a partita in corso.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

5 vittorie Spal

9 pareggi

9 vittorie Bologna

14 gol fatti Spal

24 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Bologna 2-1



L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2018/2019 Serie A Spal vs Bologna 1-1