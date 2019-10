L'ultima vittoria del Milan a Torino...fece venire un malore a Ventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino-Milan è la gara che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. il Torino era partito fortissimo, vincendo le prime due partite, ma alla terza c'è stato lo scivolone interno contro il Lecce (inatteso) e alla quarta è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Anche il Milan ha lo stesso ruolino di marcia dei granata con due vittorie, due sconfitte e zero pareggi.

A proposito di pareggi, la storia di Torino-Milan è ricca di divisioni della posta: 35 pari in 73 partite giocate in Piemonte. I padroni di casa di fanno preferire in fatto di vittorie (21 a 17), ma gli ospiti per i gol realizzati (95 contro 92). I rossoneri non vincono in casa del Toro da sei partite. L'ultimo successo è il 4-2 ottenuto il 9 dicembre 2012. A farne le spese di quel match furono due persone: De Jong che si ruppe il tendine di Achille e Giampiero Ventura, allora allenatore granata, che fu vittima di un malore tra il primo e il secondo tempo.

Solamente due giocatori diversi del Milan sono andati in gol fin qui. I rossoneri sono all'ultimo posto in questa speciale classifica, affiancati da Udinese e Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

21 vittorie Torino

35 pareggi

17 vittorie Milan

92 gol fatti Torino

95 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Milan 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Milan 2-0