L'ultimo gol del Parma al Torino 2093 giorni fa. Ma il Toro non riesce a...

Parma e Torino sono squadre senza pareggi. In questo inizio di campionato di Serie A, i ducali hanno collezionato 2 vittorie e 3 pareggi. Esattamente l'inverso per i granata che vengono da una bella affermazione interna in rimonta ottenuta contro il Milan.

200 minuti (recuperi esclusi) esatti senza gol segnati al Torino in casa dal Parma. L'ultimo lo ha realizzato Amauri al 70' della sfida andata in scena al Tardini il 6 gennaio 2014, chiusasi sul 3-1 per i padroni di casa. Da allora ad oggi sono passati 2093 giorni. Comunque c'è da dire che, a parte questi numeri, la tradizione è nettamente a favore del Parma, sia come vittorie che come gol segnati.

Il Torino, insieme a Spal e Lecce, non è ancora riuscito a chiudere una partita senza prendere reti. Da questo gruppetto si è staccato la Roma che ha tenuto la propria porta inviolata in occasione della trasferta, guarda caso, di Lecce.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

9 vittorie Parma

5 pareggi

3 vittorie Torino

24 gol fatti Parma

11 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1959/1960 Serie B Parma vs Torino 0-2

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Torino 0-0