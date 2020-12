L’ultimo successo del Crotone sullo Spezia firmato da... uno juventino

Prima volta in Serie A per un testa a testa fra Crotone e Spezia.

Fra le due neopromosse sono 8 i punti differenza in classifica. I rossoblù chiudono la graduatoria con 2, i bianchi sono poco sopra la zona retrocessione a 10.

Nelle ultime due stagioni i liguri hanno sempre sbancato lo Scida. La passata stagione fu 1-2: Nzola, Maxi Lopez su rigore, Ragusa. Nel 2018-2019 ecco uno 0-3: De Francesco e doppietta di Pierini.

Prima c’era stato un pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Così per rintracciare un segno 1 in schedina al termine di un Crotone-Spezia dobbiamo andare al torneo 2014-2015 quando fu 2-0 grazie a una doppietta di Padova. Prodotto dell’academy Juventus, Padovan milita quest’oggi nella Pro Vercelli in Serie C.

Dando uno sguardo anche i match a campi invertiti, scopriamo che la passata stagione fra le due compagini saltò il cosiddetto fattore casa.

Non solo.

In totale sono 9 i successi spezzini. Mentre in 14 scontri diretti, tutti in cadetteria, c’è scappato un solo pareggio. Il già citato 0-0 del 2015-2016.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE B)

7 incontri disputati

2 vittoria Crotone

1 pareggio

4 vittorie Spezia

4 gol fatti Crotone

9 gol fatti Spezia