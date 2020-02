L'unica vittoria del Lecce a Napoli nell'anno in cui retrocessero entrambe

La sconfitta subita contro la Fiorentina forse è riuscita a smuovere qualcosa all'interno del Napoli. Dopo quel KO interno sono arrivate le affermazione contro Juventus e Sampdoria per la squadra di Gattuso. Il Lecce viene da una fragorosa vittoria interna (la prima dell'anno in casa propria) contro il Torino ed ha così interrotto una serie molto negativa.

14 partite tra queste due squadre giocate al San Paolo. Una sola vittoria assoluta ottenuta dai pugliesi in terra di Campania. Il 22 marzo 1998 i giallorossi riuscirono ad imporsi con un rotondo 4-2 in quella circostanza. A fine campionato retrocedettero in B entrambe le formazioni, il Napoli addirittura arrivò ultimo in classifica con soli 14 punti all'attivo. Davvero un'altra era. Mai Napoli-Lecce è finita 0-0, c'è sempre stato almeno un gol.

Il Napoli si presenta a questa giornata avendo la leadership per quanto riguarda la squadra che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi: sono 14 a pari merito con l'Inter. Il Lecce contro il Toro ha mantenuto la propria porta inviolata per la seconda volta nella stagione, ma resta sempre ultimo in questa speciale classifica, solo che ora è in compagnia di Bologna e Spal.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

9 vittorie Napoli

4 pareggi

1 vittoria Lecce

29 gol fatti Napoli

15 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Lecce 1-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2011/2012 Serie A Napoli vs Lecce 4-2