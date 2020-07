L’uomo ragno fa 100 in Serie A

Quella di oggi sarà per Walter Zenga la 100esima panchina da allenatore di Serie A. Ne ha già collezionate 45 col Catania, 13 col Palermo, 12 con la Sampdoria, 23 col Crotone, infine, 6 col Cagliari (fra l’altro con i rossoblù ha un bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie, altrettanti pareggi, 2 sconfitte).

Avversario in questo particolare giorno quel Fabio Liverani già sfidato la passata stagione in cadetteria. Era il 23esimo turno di campionato e Venezia-Lecce terminò col punteggio di 1-1.

Tre, invece, i precedenti con i salentini. L’ex uomo ragno cerca ancora il primo successo avendo fatto per due volte 1-1 (col Catania oltre al già citato Venezia) e in un caso subito KO per 1-2.

Liverani, invece, ha incrociato il Cagliari solo nel girone d’andata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E LIVERANI IN CAMPIONATO

0 vittorie Zenga

1 pareggio

0 vittorie Liverani

1 gol fatto squadra di Zenga

1 gol fatto squadra di Liverani

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E IL LECCE IN CAMPIONATO

0 vittorie Zenga

2 pareggi

1 vittoria Lecce

3 gol fatti squadre di Zenga

4 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

0 vittorie Liverani

1 pareggio

0 vittorie Cagliari

2 gol fatti squadre di Liverani

2 gol fatti Cagliari