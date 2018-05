La Befana amara dell'Inter targata Stramaccioni. Ma dopo quel tonfo...

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sono quattro le vittorie consecutive dell'Inter in casa dell'Udinese. Fanno seguito all'ultimo successo interno dei bianconeri che risale al giorno di Befana del 2013, un netto, almeno come punteggio, 3-0 firmato Di Natale (doppietta) e Muriel. In quel momento c'era Stramaccioni sulla panchina nerazzurra.

Per cercare di ritornare alla vittoria contro l'Inter, il neoallenatore dell'Udinese, Igor Tudor, potrà puntare su quello che possiamo chiamare il punto di forza della sua squadra, vale a dire il fatto di aver saputo mandare a segno molti elementi della rosa: 15 per la precisione, come Roma, Atalanta e Napoli e dopo solamente al Benevento che è incredibilmente in testa a questa classifica con 16 marcatori diversi.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

14 pareggi

19 vittorie Inter

43 gol fatti Udinese

62 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Inter 1-3

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2016/2017 Serie A Udinese vs Inter 1-2