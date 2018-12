La bestia nera di Di Francesco? Si chiama Spalletti!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La bestia nera di Eusebio Di Francesco si chiama Luciano Spalletti, almeno tra i colleghi allenatori. Quando le sue squadre giocano in casa non c'è storia...vincono sempre quelle dell'avversario. Tre volte Di Francesco ha ospitato Spalletti e per tre volte ha perso, compreso il Roma-Inter andato in scena la scorsa stagione alla seconda giornata: 1-3.

Le cose non cambiano tantissimo prendendo in esame anche le partite in cui Spalletti ha giocato in casa e Di Francesco in trasferta. Per lo meno troviamo l'unico risultato utile raccolto dall'attuale guida giallorossa: Inter-Roma 1-1 dello scorso campionato.

TUTTI I PRECEDENTI TRA DI FRANCESCO E SPALLETTI

0 vittorie Di Francesco

1 pareggio

4 vittorie Spalletti

4 gol fatti squadre Di Francesco

12 gol fatti squadre Spalletti