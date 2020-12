La coop Cittadella contro il tabù Spal

vedi letture

Otto tentativi senza riuscire a centrare la vittoria.

Possiamo riassumerli così i precedenti in campionato, 7 in Serie C e 1 in cadetteria, Cittadella-Spal.

L’unico testa a testa in B risale al torneo 2016-2017, quando alla 17esima giornata terminò col punteggio di 1-2. Bonifazi aprì le marcature al 31’, nella ripresa scrissero il proprio nome nel tabellino dei marcatori prima Iori, 55’, e poi Zigoni, 70’.

Gli estensi hanno sempre trovato la via del gol in casa dei granata. Notizia particolarmente gradita per una squadra che è reduce da 6 vittorie senza soluzione di continuità. Non solo. Gli estensi sono arrivati a 489 minuti di inviolabilità della loro porta in questo torneo. L’ultimo avversario ad aver marcato a Berisha o Thiam è stato Meggiorini lo scorso 24 ottobre.

Insomma, tutto questo rappresenta la ricetta migliore per provare a tornare in Serie A. Magari senza passare dagli spareggi.

Dall’altro lato però risponderà la più larga coop del gol in Serie B. Gli schemi di Venturato, infatti, hanno già mandato a rete 11 calciatori differenti: Gargiulo 4 centri, Ogunseye e Benedetti 2, D’Urso, Pavan, Rosafio, Cissé, Iori, Ghiringhelli, Tsadjout e Tavernelli tutti con 1. E pensare che i granata devono ancora recuperare un match.

Tornando ai precedenti… in occasione dei primi tre Cittadella-Spal arrivarono soltanto 1-1. Negli ultimi tre esclusivamente segni 2 in schedina.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

0 vittorie Cittadella

4 pareggi

4 vittorie Spal

7 gol fatti Cittadella

11 gol fatti Spal

PRIMA E ULTIMA SFIDA CITTADELLA-SPAL (SERIE B)

Cittadella-Spal 1-2, 17° giornata 2016/2017