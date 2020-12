La differenza fra Filippo e Simone Inzaghi? E’ tutta in 100 panchine

Cento panchine di differenza fra i fratelli Inzaghi.

Filippo, mister del Benevento, ne conta 70 con uno score di: 18 vittorie, 23 pareggi, 29 sconfitte. Simone, il tecnico della Lazio, è a quota 170 con un bilancio di: 92 successi, 32 segni X, 46 battute d’arresto.

Fra qualche ora i fratelli del gol, come erano soprannominati quando indossavano le scarpette chiodate, saranno faccia a faccia per la seconda volta in Serie A. Ovviamente come allenatori. L’unico precedente risale all’annata 2018-2019, Bologna-Lazio 0-2.

Curiosità: Filippo ha esordito su una panchina del massimo campionato proprio affrontando la Lazio. Era il 2014-2015 e il 31 agosto il Milan ospitava i biancocelesti. Fu 3-1 per i padroni di casa al fischio di chiusura.

Successivamente ecco 2 KO. Il primo nel girone di ritorno di quella stessa stagione, 1-3. Il secondo, già citato, in occasione di Bologna-Lazio qualche stagione più tardi.

Per Simone rendiconto più che positivo contro gli Stregoni: 2 incroci e altrettante affermazioni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI FILIPPO E INZAGHI SIMONE IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi Filippo

0 pareggi

1 vittoria Inzaghi Simone

0 gol fatti squadra di Inzaghi Filippo

2 gol fatti squadra di Inzaghi Simone

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI FILIPPO E LA LAZIO IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi Filippo

0 pareggi

2 vittorie Lazio

4 gol fatti squadre di Inzaghi Filippo

6 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI SIMONE E IL BENEVENTO IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi Simone

0 pareggi

0 vittorie Benevento

11 gol fatti squadre di Inzaghi Simone

3 gol fatti Benevento