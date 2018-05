La Fiorentina non prende gol dalla Spal da quasi sessant'anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per due volte su 17 partite al Franchi, la Spal è riuscita a vincere. L'ultima vittoria dei ferraresi è stata ottenuta il 16 aprile 1961, un netto 3-0 ottenuto ai danni dei viola.

C'è da dire che la Fiorentina è in serie positiva contro i biancoblu da sei gare interne consecutive e sono ben cinque le partite di fila in cui non ha preso nemmeno gol. L'ultima rete realizzata dalla Spal è quella di Massei, l'8 ottobre 1961 (57 anni fa), tra l'altro inutile perché in quel match gli emiliani tornarono a casa sconfitti per 5-1.

DUE SQUADRE IN FORMA - Fiorentina e Spal sono due squadre in grandi condizioni. I viola si presentano a questo appuntamento con sei vittorie consecutive alle spalle e hanno fatto una grande rimonta in classifica. La formazione allenata da Semplici ha ottenuto sei risultati utili consecutivi (due vittorie e quattro pareggi), punti preziosi per la lotta per non retrocedere.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

10 vittorie Fiorentina

5 pareggi

2 vittorie Spal

25 gol fatti Fiorentina

10 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1938/1939 Serie B Fiorentina vs Spal 2-1

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

1967/1968 Serie A Fiorentina vs Spal 2-0