La Frosinone inviolata dal Cagliari, ma quest'anno in casa i ciociari...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta in assoluto in Serie A si affrontano Frosinone e Cagliari. I sardi hanno già fatto visita ai ciociari per due volte ma parliamo di una trentina di anni fa e in entrambe le circostanze si giocava per la C. Per il momento la tradizione parla a favore della squadra di casa che è imbattuta contro gli isolani, grazie ad una vittoria e ad un pareggio.

In questo campionato il Frosinone ha vinto una sola partita, ma non l'ha fatto tra le mura amiche. E' una delle due squadre (l'altra il Chievo) a non aver mai portato a casa i tre punti nel proprio stadio.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE C)

1 vittoria Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Cagliari

3 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

1987/1988 Serie C1 Frosinone vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

1988/1989 Serie C1 Frosinone vs Cagliari 2-2