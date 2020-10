La grande varietà di Napoli e Sassuolo. C'è uno zero che pesa al San Paolo

Niente pareggi finora per il Napoli in campionato. Sulla classifica degli azzurri pesa molto la sconfitta a tavolino nel match contro la Juventus. Sassuolo ancora imbattuto con tre vittorie e due pareggi e anche con il miglior attacco della Serie A all'attivo con 16 reti (media superiore ai tre gol a match). Per i neroverdi stavolta arriva un bell'esame.

Sette sono le gare disputate al San Paolo tra Napoli e Sassuolo e i neroverdi non hanno mai vinto, uno zero che comincia a pesare. Al massimo sono riusciti a strappare un pareggio in due circostanze. Nelle ultime tre sfide hanno sempre avuto la meglio i padroni di casa.

Una grande varietà di marcatori. Napoli e Sassuolo hanno dimostrato in questa prima fase della stagione di poter mandare a segno tanti giocatori diversi. Gli azzurri sono i leader in questa particolare graduatoria, assieme all'Atalanta, con otto. Il Sassuolo è subito dietro con sette.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI

5 vittorie Napoli

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

14 gol fatti Napoli

4 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

2013/2014 Serie A Napoli vs Sassuolo 1-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Sassuolo 2-0