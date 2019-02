La Juventus e l'impressionante bilancio degli ultimi 13 incontri in casa della Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il bilancio degli ultimi 13 incontri disputato a Roma tra Lazio e Juventus è impressionante. 3 pareggi e ben 10 vittorie queste le cifre del dominio bianconero negli ultimi anni. A questi dati c'è da aggiungere che la Juve ha vinto le ultime quattro partite consecutive fuori casa contro i biancocelesti. E poi non prende gol all'Olimpico dal 25 gennaio 2014 (rete di Candreva su rigore) e non perde dal 6 dicembre 2003 (2-0 con gol di Corradi e Fiore).

Vale la pena ricordare che la Juventus è l'unica squadra in Serie A ad essere ancora imbattuta. I bianconeri hanno chiuso a chiave la propria porta in ben 11 partite e sono primi nei 'clean sheet' a pari merito con l'Inter. Prima di questa giornata il club torinese era anche quello che aveva usufruito del maggior numero di rigori a favore (cinque) così come la Sampdoria. I blucerchiati però hanno staccato tutti (per ora) grazie ai due penalty di ieri contro l'Udinese.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

24 vittorie Lazio

18 pareggi

32 vittorie Juventus

88 gol fatti Lazio

101 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Lazio vs Juventus 0-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Lazio vs Juventus 0-1