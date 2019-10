La Lazio si è vendicata dell'ultimo ko col Parma con 6 successi di fila

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lazio e Parma hanno avuto lo stesso ruolino di marcia in queste prime giornate di campionato e ad inizio gara si ritrovano dunque appaiate in classifica.

Sono solamente quattro le volte in cui la formazione emiliana è riuscita ad espugnare l'Olimpico biancoceleste e questo in 29 partite di campionato tra Serie A e Serie B. Ultimo successo dei ducali datato 23 settembre 2009, ovvero esattamente dieci anni fa. Dopo quella sconfitta c'è da dire però che la Lazio ha fatto un'infilata di sei vittorie consecutive (serie ancora aperta). Lazio-Parma si è già giocata due volte per la quarta giornata di Serie A, troviamo i capitolini imbattuti (una vittoria e un pari) e che hanno realizzato due gol in entrambe le circostanze.

Nel corso di queste prime tre giornate, la Lazio ha fatto a tempo a ricevere un rigore a favore e uno contro, mentre i gialloblu sono fermi a zero in senso assoluto (pro e contro).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

16 vittorie Lazio

9 pareggi

4 vittorie Parma

45 gol fatti Lazio

22 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1961/1962 Serie B Lazio vs Parma 3-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Lazio vs Parma 4-1