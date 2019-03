La Lazio sta diventando una sorta di bestia nera per la Fiorentina. La squadra capitolina si è imposta in quattro delle ultime cinque e in sei delle ultime otto partite disputate al Franchi. La Fiorentina resta comunque nettamente in vantaggio in fatto di vittorie.

La Fiorentina è la squadra leader incontrastata...nei pareggi. Sono 12 le volte in cui i viola hanno fatto pari e patta, seguono Torino e Sassuolo con 11.

Nonostante sia rimasta coinvolta in episodi molto controversi, specialmente contro Roma, Spal e Inter, la Fiorentina non è certo la squadra che ha avuto più rigori a favore in questo campionato, essendo a quota cinque. Lontana dalla leader Sampdoria che è arrivata a quota 9. Sia i gigliati che la Lazio prediligono i secondi tempi, nel senso che sono due squadre che hanno ottenuto più punti nella seconda frazione rispetto alla prima. Se le gare fossero finite al 45' avrebbero entrambe sei punti in meno rispetto agli attuali.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

32 vittorie Fiorentina

19 pareggi

18 vittorie Lazio

112 gol fatti Fiorentina

71 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Lazio 3-4