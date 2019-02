La Lazio vuole fare 300 in casa del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di domenica alle 20:30 sarà il terzo Napoli-Lazio di Serie A alla 20esima giornata.

I 2 precedenti risalgono ai campionati 1960-1961 e 1984-1985. Il primo terminò con la vittoria degli ospiti per 5-2. Ma quello appena citato fu un torneo amaro per entrambi i club che al termine delle trentaquattro giornate scesero di categoria. Una ventina di anni più tardi a imporsi furono i padroni di casa col punteggio di 4-0. Al termine del campionato fu sorpresa Hellas Verona, i campani chiusero a metà classifica, mentre per i laziali fu nuovamente retrocessione.

Il totale dei testa a testa sorride alla compagine di mister Ancelotti, avanti per numero di successi, 30-11, e gol marcati, 102-65. Eppure il risultato più ricorrente è il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, che fino a oggi s’è presentato in 11 occasioni, la più recente alla 12esima giornata 2011-2012.

Il Napoli contro la Lazio viene da 3 vittorie di file fra casa e fuori. Le partite a punti ammontano, invece, a 7 senza soluzione di continuità. E così i ragazzi di mister Inzaghi non festeggiano un trionfo dal 2014-2015, quando all’ultima giornata e proprio al San Paolo ebbero la meglio per 4-2.

A proposito, negli ultimi 3 incroci sia azzurri che biancocelesti hanno trovato la via della rete.

Chiudiamo segnalando che…

La Lazio è a quota 299 vittorie in trasferta nella Serie A con la formula del girone unico, per intenderci quella in vigore dal torneo 1929-1930 in poi. Il Napoli non va KO al San Paolo dallo scorso 3 marzo 2018 quando a imporsi fu l’altra compagine della capitale, la Roma, e guarda caso con lo stesso punteggio dell’ultimo trionfo laziale, 4-2, poi ecco succedersi 15 match a punti (12 vittorie più 3 segni X).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

63 incontri disputati

30 vittorie Napoli

22 pareggi

11 vittorie Lazio

102 gol fatti Napoli

65 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Lazio 3-0, 31° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Lazio 4-1, 24° giornata 2017/2018